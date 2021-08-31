Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Брюссель надіслав відповідь Києву щодо консультацій про "Північний потік-2"

Вівторок, 31 серпня 2021, 13:22

Європейська комісія направила відповідь Києву на запит про консультації через подальшу реалізацію проєкту "Північний потік-2".

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у вівторок в Європейській комісії, пише "Європейська правда".

"Ми направили нашим українським колегам відповідь, в якій висловили готовність обговорювати і продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою.

Читайте також
Німеччина готова до консультацій з Україною щодо "Північного потоку-2" – ОП

Ми перебуваємо в постійному контакті з українською владою з багатьох питань, в тому числі з питань енергетики, та з нетерпінням чекаємо можливості обговорити з нашими українськими колегами, як найкраще виконати їхнє прохання щодо консультацій", - повідомили в Єврокомісії.

При цьому в Єврокомісії наголосили, що ЄС "як і раніше надає великого значення енергетичній безпеці України".

"Ми, як і раніше, готові обговорити будь-які питання, що хвилюють Україну", - запевнили в Брюсселі.

22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

В Україні переконані, що реалізація цього проєкту загрожує безпеці країни і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія Північний потік-2 Енергетика
powered by lun.ua

Статті

Членство в Альянсі, війна з Росією та реформи: інтерв’ю з главою місії НАТО в Україні

Вінніков: "Я часто чую запитання про членство. Союзники бачать Україну та Грузію майбутніми членами Альянсу".
31 серпня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Естонський казус: чому популярна президентка не мала шансів на переобрання

Керсті Кальюлайд була найбільш популярним кандидатом у президенти Естонії. Проте шансу на переобрання так і не отримала.
31 серпня 2021 — Алар Кілп, Університет Тарту (Естонія)

Вихід з пастки Мінських домовленостей: як повернутися до міжнародного права

Мінські домовленості – це нелегітимні, а до того ж нав’язані силою документи. Жорстка прив’язка до них унеможливлює відновлення територіальної цілісності України.
31 серпня 2021 — Володимир Василенко, для Європейської правди