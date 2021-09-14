ПАРЄ отримала запит про дебати щодо переслідування Росією кримських татар

На осінню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) надійшов запит на проведення дебатів щодо політичного переслідування корінних народів в Криму з боку Росії.

Про це повідомили в пресслужбі ПАРЄ, пише "Європейська правда".

"Надійшов запит на проведення поточних дебатів на тему "Західні Балкани між демократичними викликами і європейськими устремліннями: яка роль Ради Європи?" і про "Політичне переслідуваннія корінних народів в Криму з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

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Минулого тижня депутат Верховної Ради Рустем Умеров повідомив, що постійна делегація ВРУ у Парламентській асамблеї Ради Європи подала запит на проведення дебатів на тему "Політичні переслідування корінних народів у Криму Російською Федерацією".

Відповідний лист був скерований главою української делегації Марією Мезенцевою на ім'я президента Парламентської Асамблеї Ради Європи Ріка Даймса.

Умеров зазначив, що українська делегація наголошує на тому, що переслідування та погрози кримським татарам - це частина політики штучної зміни демографії півострова окупантом.

"Посилення репресій проти корінного народу стала відповіддю Кремля на проведення "Кримської платформи" 23 серпня 2021 року. Сподіваємося на підтримку європейських колег", - зазначив Умеров.

Осіння сесія ПАРЄ пройде в Страсбурзі з 27 до 30 вересня.