ПАСЕ получила запрос на дебаты о преследовании Россией крымских татар

На осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поступил запрос на проведение дебатов относительно политического преследования коренных народов в Крыму со стороны России.

Об этом сообщили в пресс-службе ПАСЕ, пишет "Европейская правда".

"Поступил запрос на проведение текущих дебатов на тему "Западные Балканы между демократическими вызовами и европейскими устремлениями: какова роль Совета Европы?" И "О политическом преследовании коренных народов в Крыму со стороны России", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе депутат Верховной рады Рустем Умеров сообщил, что постоянная делегация Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы подала запрос на проведение дебатов на тему "Политические преследования коренных народов в Крыму Российской Федерацией".

Соответствующее письмо было направлено главой украинской делегации Марией Мезенцевой на имя президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы Рика Даймса.

По словам Умерова, украинская делегация отмечает, что преследование и угрозы крымским татарам - это часть политики искусственного изменения демографии полуострова оккупантом.

"Усиление репрессий против коренного народа стало ответом Кремля на проведение саммита Крымской платформы 23 августа 2021 года. Надеемся на поддержку европейских коллег", - сказал Умеров.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября.