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Словаччина планує рекордно високі витрати на оборону

Середа, 15 вересня 2021, 15:18

Уряд Словаччини схвалив закупівлю 152 гусеничних та 76 колісних бойових броньованих машин, що стане найбільшою військовою закупівлею в історії країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Орієнтовна ціна броньованих машин становить понад 2 млрд євро. За словами міністра оборони Ярослава Надя, уряд хоче "підтримати військових, яким явно і справді потрібна техніка на рівні сучасних армій".

Причинами покупки є поганий стан наявної техніки, а також вимоги до діючої армії, сформульовані НАТО. Словаччина кілька разів брала на себе зобов'язання щодо модернізації.

За словами Надя, транспортні засоби, які міністерство хоче придбати, належать до ключового озброєння сухопутних військ союзників.

До кінця вересня уряд хоче зв'язатися з виробниками з проханням надати конкретні пропозиції. Тоді пропозиції очікуються протягом 6-9 місяців.

Міністерство також подасть техніко-економічне обґрунтування та попросить уряду дозволу на переговори щодо контракту.

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Словаччина
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