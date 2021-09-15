Словакия планирует рекордно высокие расходы на оборону

Правительство Словакии одобрил закупку 152 гусеничных и 76 колесных боевых бронированных машин, что станет крупнейшей военной закупкой в ​​истории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Ориентировочная цена бронированных машин составляет более 2 млрд евро. По словам министра обороны Ярослава Надя, правительство хочет "поддержать военных, которым явно действительно нужна техника на уровне современных армий".

Причинами покупки является плохое состояние имеющейся техники, а также требования к действующей армии, сформулированные НАТО. Словакия несколько раз брала на себя обязательства по модернизации.

По словам Надя, транспортные средства, которые министерство хочет приобрести, относятся к ключевому вооружению сухопутных войск союзников.

До конца сентября правительство хочет связаться с производителями с просьбой предоставить конкретные предложения. Тогда предложения ожидаются в течение 6-9 месяцев.

Министерство также подаст технико-экономическое обоснование и попросит правительства разрешения на переговоры по контракту.