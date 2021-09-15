Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Словакия планирует рекордно высокие расходы на оборону

Среда, 15 сентября 2021, 15:18

Правительство Словакии одобрил закупку 152 гусеничных и 76 колесных боевых бронированных машин, что станет крупнейшей военной закупкой в ​​истории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Ориентировочная цена бронированных машин составляет более 2 млрд евро. По словам министра обороны Ярослава Надя, правительство хочет "поддержать военных, которым явно действительно нужна техника на уровне современных армий".

Причинами покупки является плохое состояние имеющейся техники, а также требования к действующей армии, сформулированные НАТО. Словакия несколько раз брала на себя обязательства по модернизации.

По словам Надя, транспортные средства, которые министерство хочет приобрести, относятся к ключевому вооружению сухопутных войск союзников.

До конца сентября правительство хочет связаться с производителями с просьбой предоставить конкретные предложения. Тогда предложения ожидаются в течение 6-9 месяцев.

Министерство также подаст технико-экономическое обоснование и попросит правительства разрешения на переговоры по контракту.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Словакия
powered by lun.ua

Статьи

Джон Болтон: В НАТО не принимают страны, где идет война. Но украинский случай – особенный

Экс-советник президента Трампа: "Нам следует изменить представление, существовавшее во времена администраций Трампа и Обамы, что США на самом деле не благосклонны к членству Украины".
15 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Момент истины для судебной реформы: каким путем пойдет Украина

Справедливая судебная система – это что-то очень европейское. И очень евроатлантическое. Пришло время приступить к работе и внедрить эту реформу (укр.)
15 сентября 2021 — Матти Маасикас, посол Евросоюза в Украине

Лекарства для Европы: как украинской фармацевтике выйти на рынок ЕС

Соглашение АСАА между ЕС и Израилем в фармацевтической отрасли – это важный прецедент, к которому может апеллировать Украина при пересмотре СА.
15 сентября 2021 — Назар Бобицкий, UBTA