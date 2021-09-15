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Французьке місто Бордо обмежить швидкість руху авто до 30 км/год

Середа, 15 вересня 2021, 17:54

Французьке місто Бордо обмежить швидкість руху автомобілів до 30 км/год майже на всіх вулицях із січня 2022 року.

Про це оголосила міська влада, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Це обмеження стосуватиметься майже 90% вулиць міста, за винятком міських бульварів та набережних на двох берегах, де залишать швидкість 50 км/год.

Мер Бордо П'єр Гурмік заявив, що це рішення "заспокоїть мікрорайони" і "зменшить кількість автомобілів" у цьому регулярно завантаженому місті та "зменшить забруднення".

"Повільна їзда не призведе до втрати часу, і я хотів би нагадати вам, що середня швидкість автомобіля в місті становить 14 км/год", - сказав Гурмік.

Мер Бордо також планує до кінця свого терміну у 2026 році потроїти коридори, призначені для автобусів та велосипедів, а також збільшити майже на третину сотні кілометрів існуючих у місті велосипедних доріжок, пояснюючи, що наразі "30% поїздок довжиною менше 2 км все ще здійснюються автомобілем".

Влада Бордо також хоче збільшити пішохідну зону з 40 до 65 гектарів до 2023 року, щоб вона стала "одним з найбільших пішохідних просторів у Франції".

Нагадаємо, на більшості вулиць Парижа з 30 серпня почало діяти обмеження швидкості 30 км /год

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Франція ЄвроЖиття
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