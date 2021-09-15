Французский город Бордо ограничит скорость движения авто до 30 км/ч

Французский город Бордо ограничит скорость движения автомобилей до 30 км/ч почти на всех улицах с января 2022 года.

Об этом объявили городские власти, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Это ограничение будет касаться почти 90% улиц города, за исключением городских бульваров и набережных на двух берегах, где оставят скорость 50 км/ч.

Мэр Бордо Пьер Гурмик заявил, что это решение "успокоит микрорайоны" и "уменьшит количество автомобилей" в этом регулярно загруженном городе и "уменьшит загрязнение".

"Медленная езда не приведет к потере времени, и я хотел бы напомнить вам, что средняя скорость автомобиля в городе составляет 14 км/ч", - сказал Гурмик.

Мэр Бордо также планирует до конца своего срока в 2026 году утроить коридоры, предназначенные для автобусов и велосипедов, а также увеличить почти на треть сотни километров существующих в городе велосипедных дорожек, объясняя, что сейчас "30% поездок длиной менее 2 км все еще осуществляются на автомобиле".

Власти Бордо также хотят увеличить пешеходную зону с 40 до 65 гектаров до 2023 года, чтобы она стала "одним из крупнейших пешеходных пространств во Франции".

Напомним, в большинстве улиц Парижа с 30 августа начало действовать ограничение скорости 30 км/ч.