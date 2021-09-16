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Deutsche Bahn і машиністи локомотивів після серії страйків домовились про нові умови

Четвер, 16 вересня 2021, 12:01

Німецький оператор залізниці Deutsche Bahn та профспілка машиністів локомотивів GDL після трьох страйків, що на кілька днів паралізовували пасажирські і вантажні перевезення, оголосили про домовленість щодо нового колективного договору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Владнати конфлікт допомагали у тому числі прем’єри федеральних земель Шлезвіг-Гольштейн і Нижня Саксонія.

Останній п’ятиденний страйк GDL скінчився у вівторок минулого тижня, і профспілка погрожувала вдатися до четвертого протесту, якщо компанія не піде на поступки у своїх пропозиціях змін до договору.

У неділю пропозиції були внесені і в наступні дні тривало обговорення. Про фінальні умови домовленості ще не повідомили.

Тим часом про намір вимагати змін заявила ще одна велика профспілка залізничників EVG. Їхній керівник Клаус-Дітер Гоммель заявив, що вони готуються до перемовин, але не виключають страйку.

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Німеччина
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