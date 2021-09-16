Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Deutsche Bahn и машинисты локомотивов после серии забастовок договорились о новых условиях

Четверг, 16 сентября 2021, 12:01

Немецкий оператор железной дороги Deutsche Bahn и профсоюз машинистов локомотивов GDL после трех забастовок, которые на несколько дней парализовали пассажирские и грузовые перевозки, объявили о договоренности по новому коллективному договору.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Решить конфликт помогали в том числе премьеры федеральных земель Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония.

Последняя пятидневная забастовка GDL закончилась во вторник на прошлой неделе, и профсоюз угрожал прибегнуть к четвертому протесту, если компания не пойдет на уступки в своих предложениях изменений в договор.

В воскресенье предложения были внесены и в последующие дни шло обсуждение. О финальных условиях договоренности еще не сообщили.

Между тем о намерении требовать изменений заявил еще один большой профсоюз железнодорожников EVG. Их руководитель Клаус-Дитер Гоммель заявил, что они готовятся к переговорам, но не исключают забастовки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия
powered by lun.ua

Статьи

Кругляк 2.0: как Украина движется к новому спору с ЕС

В ближайшее время Украина отменит мораторий на экспорт необработанной древесины. Но таким образом, чтобы оставить невозможной продажу кругляка за границу (укр.)
16 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Джон Болтон: В НАТО не принимают страны, где идет война. Но украинский случай – особенный

Экс-советник президента Трампа: "Нам следует изменить представление, существовавшее во времена администраций Трампа и Обамы, что США на самом деле не благосклонны к членству Украины".
15 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Момент истины для судебной реформы: каким путем пойдет Украина

Справедливая судебная система – это что-то очень европейское. И очень евроатлантическое. Пришло время приступить к работе и внедрить эту реформу (укр.)
15 сентября 2021 — Матти Маасикас, посол Евросоюза в Украине