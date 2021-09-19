Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Італія близька до референдуму про декриміналізацію канабісу, підписи зібрали за тиждень

Неділя, 19 вересня 2021, 11:29

В Італії референдум про легалізацію вирощування і вживання канабісу, швидше за все, відбудеться вже в наступному році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Прихильники референдуму зібрали необхідні 500 000 підписів станом на суботу, всього через тиждень після того, як петиція була розміщена в мережі.

"Це незвичайний день не тільки для організаторів, а й для громадян", - заявила прихильниця референдуму Емма Боніно, сенатор, колишній комісар ЄС і колишній міністр закордонних справ.

Прихильники референдуму повинні були до кінця вересня зібрати необхідну кількість підписів. У суботу вони закликали людей продовжити голосування на всякий випадок.

Тепер Касаційний суд, як вища інстанція, повинен вирішити, чи дотримані всі формальні вимоги до референдуму. Тоді італійці зможуть проголосувати з цього питання вже навесні 2022 року.

Референдум спрямований на внесення поправок в закон 1990 року, згідно з яким продаж марихуани карається тюремним ув'язненням від двох до шести місяців, а володіння травичкою для особистого користування карається позбавленням водійських прав.

Серед країн-членів ЄС Португалія, Чехія та Естонія декриміналізували вживання канабісу. Раніше на цьому тижні партія"Зелених" Фінляндії також запропонувала скасувати кримінальну відповідальність за канабіс, що викликало різку реакцію інших великих партій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія ЄвроЖиття
powered by lun.ua

Статті

Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу

Серйозність ситуації на газовому ринку не означає неминучість програшу. Україна може зберегти транзит, завантажити ГТС і при цьому значно знизити ціни.  
18 вересня 2021 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)

Останній аргумент для змін: які наслідки матиме скандал навколо Doing Business

Світовий банк прийняв рішення відмовитися від подальшої публікації рейтингу Doing Business. Як тепер змусити уряди проводити дерегуляцію?
17 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Два тижні до вибуху: чому нові вибори заведуть Грузію у ще глибшу кризу

Політична криза у Грузії, що триває вже майже рік, незабаром може вийти на новий, безпрецедентно високий рівень.
17 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда