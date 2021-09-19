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Италия близка к референдуму о декриминализации каннабиса, подписи собрали за неделю

Воскресенье, 19 сентября 2021, 11:29

В Италии референдум о легализации выращивания и употребления каннабиса, скорее всего, состоится уже в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Сторонники референдума собрали необходимые 500 000 подписей в субботу, всего через неделю после того, как петиция была размещена в сети.

"Это необычный день не только для организаторов, но и для граждан", - заявила сторонница референдума Эмма Бонино, сенатор, бывший комиссар ЕС и бывший министр иностранных дел.

Призывавшие к референдуму должны были до конца сентября собрать необходимое количество подписей. В субботу они призвали людей продолжить голосование на всякий случай.

Теперь Кассационный суд, как высшая инстанция, должен решить, соблюдены ли все формальные требования к референдуму.

Тогда итальянцы смогут проголосовать по этому вопросу уже весной 2022 года.

Референдум направлен на внесение поправок в закон 1990 года, согласно которому продажа марихуаны наказывается тюремным заключением от двух до шести месяцев, а владение травкой для личного пользования наказывается лишением водительских прав.

Среди стран-членов ЕС Португалия, Чехия и Эстония декриминализовали употребление каннабиса. Ранее на этой неделе партия зеленых Финляндии также предложила отменить уголовную ответственность за каннабис, что вызвало резкую реакцию других крупных партий.

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Италия ЕвроЖизнь
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