Deutsche Bahn подала в суд на профспілку машиністів через їхній страйк

Німецька залізниця Deutsche Bahn подала в суд на профспілку машиністів GDL у зв’язку з їхнім страйком.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Суд у Франкфурті-на-Майні розгляне позов з вимогою призупинити страйк у терміновому порядку ввечері 2 вересня.

"Право на страйк - це цінний інструмент. Але страйки дозволені тільки тоді, коли вони відбуваються у межах чинного законодавства. На нашу думку, у випадку страйку GDL це не так", - заявив керівник відділу персоналу DB Мартін Зайлер.

Нагадаємо, профспілка почала п’ятиденний страйк, що охоплює і вантажні, і пасажирські перевезення.

На початку червня GDL оголосила про провал переговорів про поліпшення умов праці, які тривали кілька місяців. Deutsche Bahn, потерпілий, зокрема, від кризи, пов'язаної з пандемією, а тепер і від повені, пропонував GDL підвищення заробітної плати в два етапи: на 1,5% з 1 січня 2022 року і на 1,7% з 1 березня 2023 року. Профспілка з цим не погодилась і перед цим організувала вже два коротші страйки.

У середу Deutsche Bahn висунув профспілці нові пропозиції в надії запобігти страйку: поступове підвищення зарплати на 3,2%, одноразову виплату "коронапремій" в розмірі до 600 євро і зменшення терміну дії тарифного договору з 40 місяців до 36. Однак профспілка станом на ранок четверга відкинула цю пропозицію і оголосила про початок страйку.