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Deutsche Bahn подала в суд на профсоюз машинистов из-за их забастовки

Четверг, 2 сентября 2021, 12:32

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn подала в суд на профсоюз машинистов GDL в связи с их забастовкой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Суд во Франкфурте-на-Майне рассмотрит иск с требованием приостановить забастовку в срочном порядке вечером 2 сентября.

"Право на забастовку - это ценный инструмент. Но забастовки разрешены только тогда, когда они происходят в рамках действующего законодательства. По нашему мнению, в случае забастовки GDL это не так", - заявил руководитель отдела персонала DB Мартин Зайлер.

Напомним, профсоюз начал пятидневную забастовку, которая охватывает и грузовые, и пассажирские перевозки.

В начале июня GDL объявил о провале переговоров об улучшении условий труда, которые длились несколько месяцев. Deutsche Bahn, потерпевший, в частности, от кризиса, связанного с пандемией, а теперь и от наводнения, предлагал GDL повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 и на 1,7% с 1 марта 2023 года. Профсоюз с этим не согласился и перед этим организовал уже две более короткие забастовки.

В среду Deutsche Bahn выдвинул профсоюзу новые предложения в надежде предотвратить забастовку: постепенное повышение зарплаты на 3,2%, единовременную выплату "коронапремий" в размере до 600 евро и уменьшение срока действия тарифного договора с 40 месяцев до 36. Однако профсоюз по состоянию на утро четверга отверг это предложение и объявил о начале забастовки.

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Германия
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