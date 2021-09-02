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У Словаччині пройшли дві акції противників вакцинації, 12 затриманих

Четвер, 2 вересня 2021, 13:52

У Братиславі й Кошице 1 вересня зібрались акції противників вакцинації від коронавірусу, у столиці протест переріс в сутички з поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Akuality.

В акціях взяли участь кілька тисяч людей, протестуючи проти примусу до вакцинації та загалом політики уряду для боротьби з епідемією. 

У Братиславі люди почали збиратись близько 1 години дня під резиденцією президента і біля парламенту. Під парламентом стались сутички, коли правоохоронці відмовились пропускати демонстрантів під стіни будівлі і  хотіли залишити периметр безпеки.

Протестувальники заблокували рух на кількох вулицях. Спершу правоохоронці не застосовували силу, але під вечір ситуація загострилась - людей просили звільнити проїзд, демонстранти відмовлялись. Сталися сутички, поліція застосовувала сльозогінний газ. Під’їхав також водомет, але його не задіяли. 

У Кошице акцію організували політсили - права партія "Республіка" та лівоцентристи SMER. На вулиці вийшли близько 1000 осіб. За увесь час повідомили про два інциденти. 

 
Акція в Кошице

Загалом під час протестів затримали 12 осіб, троє отримали травми.  



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Словаччина Вакцини
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