Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні - ЗМІ

Росія заявила, що не підтримає продовження місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні після 30 вересня.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Росія оголосила у Відні, що вона не підтримає продовження після 30 вересня прикордонної спостережної місії ОБСЄ у двох пунктах пропуску (Донецьк та Гуково) на російсько-українському кордоні", - розповів журналіст у своєму Twitter.

Місія ОБСЄ на блокпостах "Донецьк" і "Гуково" виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, прийнятим на основі консенсусу.

Місія повинна повідомляти про ситуацію на блокпостах, а також про переміщення через кордон.

У МЗС України вважають, що створюючи перешкоди роботі місії, Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України.