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Россия отказалась продлить мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе - СМИ

Четверг, 2 сентября 2021, 14:54

Россия заявила, что не поддержит продление миссии ОБСЕ на российско-украинской границе после 30 сентября.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Россия объявила в Вене, что она не поддержит продление после 30 сентября пограничной наблюдательной миссии ОБСЕ в двух пунктах пропуска (Донецк и Гуково) на российско-украинской границе", - рассказал журналист в своем Twitter.

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Миссия ОБСЕ на блокпостах "Донецк" и "Гуково" выполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года по решению Постоянного совета ОБСЕ, принятому на основе консенсуса.

Миссия должна сообщать о ситуации на блокпостах, а также о перемещении через границу.

В МИД Украины считают, что создавая препятствия работе миссии, Россия стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины.

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МИД ОБСЕ
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