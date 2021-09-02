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Норвегія почне вакцинацію від коронавірусу підлітків 12-15 років - лише однією дозою

Четвер, 2 вересня 2021, 15:07

У Норвегії вакцину від коронавірусу почнуть пропонувати для підлітків віком 12-15 років.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT, про це заявила прем’єрка Норвегії Ерна Солберг. 

Перед тим таку рекомендацію видало Агентство громадського здоров’я (FHI). 

Проте підліткам будуть пропонувати не дві, а одну дозу вакцини Pfizer.

"Так ми знизимо ризик серйозного перебігу захворювання у молодих людей, і також знизимо ризик дуже рідкісного, але серйозного побічного ефекту, міокардиту, який реєстрували в основному після другої дози", - заявили в Агентстві громадського здоров’я. 

"Серед молоді і дітей дуже високі показники зараження. Вакцинація дасть можливість цій групі повернутися до більш нормального життя", - зазначила Ерна Солберг. Фінальне рішення щодо щеплення залишається за батьками. 

Керівниця FHI Камілла Столтенберг зазначила, що серед дітей у Норвегії випадки важкого перебігу хвороби дуже рідкісні: 0,4% від підтверджених випадків зараження серед дітей від найменших немовлят до 17 років. Близько 30% хворіли безсимптомно.

Вона зазначила також про чергове перенесення фінального етапу послаблення карантинних обмежень - через те, що показник захворюваності залишається високим. 

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Норвегія
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