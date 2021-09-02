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Норвегия начнет вакцинацию от коронавируса подростков 12-15 лет - только одной дозой

Четверг, 2 сентября 2021, 15:07

В Норвегии вакцину от коронавируса начнут предлагать для подростков 12-15 лет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT, об этом заявила премьер Норвегии Эрна Солберг.

Перед тем такую ​​рекомендацию выдало Агентство общественного здоровья (FHI).

Однако подросткам будут предлагать не две, а одну дозу вакцины Pfizer.

"Так мы снизим риск серьезного течения заболевания у молодых людей, а также очень редкого, но серьезного побочного эффекта, миокардита, который регистрировали в основном после второй дозы", - заявили в Агентстве общественного здоровья.

"Среди молодежи и детей – очень высокие показатели заражения. Вакцинация позволит этой группе вернуться к более нормальной жизни", - отметила Солберг. Финальное решение о прививки остается за родителями.

Руководитель FHI Камилла Столтенберг отметила, что среди детей в Норвегии случаи тяжелого течения болезни очень редки: 0,4% от подтвержденных случаев заражения среди детей от самых маленьких младенцев до 17 лет. Около 30% болели бессимптомно.

Она напомнила также об очередном переносе финального этапа ослабления карантина - из-за того, что показатель заболеваемости остается высоким.

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Норвегия
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