Президент Польщі на Генасамблеї ООН згадав загрози ПП2 для України і репресії в Білорусі 

Президент Польщі Анджей Дуда у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН звернув увагу, серед іншого, на нестачу солідарності з Україною у зв’язку з добудовою "Північного потоку-2", а також недостатню реакцію на репресії режиму Лукашенка проти білорусів та його спроби шантажувати східні країни ЄС нелегальними мігрантами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Якою була реакція багатої Півночі (у контексті промови йдеться не про Північну Європу, а про Європу загалом. - Ред.) на драматичне становище України, яка відстоює свою незалежність? Вони погодились зі спорудженням газопроводу "Північний потік-2", через який російський газ буде постачатися у Європу і приносити агресору ще мільярди доларів, і це є проявом чи не байдужості до того, що так Україна опинилася у ще більшій небезпеці", - заявив Дуда.

Він підкреслив, що сам був на саміті Кримської платформи у Києві, але не побачив там своїх колег з країн, які погодилися з будівництвом ПП2.

Анджей Дуда заявив також, що на тлі пандемії коронавірусу не отримали достатньо уваги події в Білорусі під час і після останніх президентських виборів. Він наголосив, що режим Лукашенка переслідує усіх незгодних, і в білоруських в’язницях - понад 650 людей, які опинились за ґратами за свою громадянську позицію.

"Ми вимагаємо звільнення усіх їх і хочемо більшої солідарності від міжнародної спільноти", - заявив президент Польщі, зауваживши, що вже багато білорусів перебралися до Польщі, і країна готова приймати тих, хто втікає від репресій.

Дуда згадав також про наплив мігрантів з Близького Сходу через білоруський кордон, наголосивши, що це атака режиму Лукашенко проти східного флангу НАТО і ЄС. "Ми не поступимося, тому що не погоджуємося з інструменталізацією мігрантів, з використанням людей у скруті для того, щоб підривати безпеку наших кордонів", - заявив він.

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