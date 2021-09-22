Президент Польши на Генассамблее ООН сказал об угрозах СП2 для Украины и репрессиях в Беларуси

Президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН обратил внимание, среди прочего, на недостаток солидарности с Украиной в связи с достройкой газопровода "Северный поток-2", а также недостаточную реакцию на репрессии режима Лукашенко против белорусов и его попытки шантажировать восточные страны ЕС нелегальными мигрантами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Какой была реакция богатого Севера (в контексте выступления речь идет не о Северной Европе, а о Европе в целом. - Ред.) на драматическое положение Украины, которая отстаивает свою независимость? Они согласились со строительством газопровода "Северный поток-2", по которому российский газ будет поставляться в Европу и приносить агрессору еще миллиарды долларов, и это является проявлением едва ли не равнодушия к тому, что так Украина оказалась еще в большей опасности", - заявил Дуда.

Он подчеркнул, что сам был на саммите Крымской платформы в Киеве, но не увидел там своих коллег из стран, которые согласились со строительством СП2.

Дуда заявил также, что на фоне пандемии коронавируса не получили достаточно внимания события в Беларуси во время и после последних президентских выборов. Он отметил, что режим Лукашенко преследует всех несогласных, и в белорусских тюрьмах больше 650 человек, которые оказались за решеткой из-за своей гражданской позиции.

"Мы требуем освобождения всех их, и хотим большей солидарности от международного сообщества", - заявил президент Польши, отметив, что уже много белорусов перебрались в Польшу, и страна готова принимать тех, кто бежит от репрессий.

Дуда упомянул также о наплыве мигрантов с Ближнего Востока через белорусскую границу, отметив, что это атака режима Лукашенко против восточного фланга НАТО и ЕС. "Мы не уступим, потому что не согласны с инструментализацией мигрантов, с использованием находящихся в беде людей для того, чтобы подрывать безопасность наших границ", - заявил он.

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