"Венеційка" підготує висновок щодо законопроєкту про олігархів до середини грудня

Венеційська комісія підготує свій висновок щодо так званого законопроєкту про олігархів до своєї пленарної сесії 15-16 грудня.

Про це глава "Венеційки" Джанні Букіккіо написав у листі до спікера ВРУ Дмитра Разумкова, із яким ознайомилась "Європейська правда".

Букіккіо подякував за доручення комісії підготувати висновок щодо законопроєкту "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

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"Венеційська комісія підготує висновок для схвалення на своїй 129 пленарній сесії (15-16 грудня)", - йдеться у листі.

У листі від 10 вересня Дмитро Разумков звернувся із запитом про надання висновку Венеційської комісії щодо проєкту закону.

Законопроєкт був схвалений у першому читанні 1 липня.

На початку серпня омбудсмен Людмила Денісова офіційно висловила свої зауваження до проєкту у зв’язку з тим, що його положення можливо порушуватимуть права людини, та запропонувала направити його на розгляд Венеційської комісії.