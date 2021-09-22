"Венецианка" подготовит заключение по законопроекту об олигархах до середины декабря
Венецианская комиссия подготовит свое заключение по так называемому законопроекту об олигархах к своей пленарной сессии 15-16 декабря.
Об этом глава "Венецианки" Джанни Букиккио написал в письме спикеру ВРУ Дмитрию Разумкову, с которым ознакомилась "Европейская правда".
Букиккио поблагодарил за поручение комиссии подготовить заключение по законопроекту "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".
"Венецианская комиссия подготовит заключение для принятия на своей 129-й пленарной сессии (15-16 декабря)", - говорится в письме.
В письме от 10 сентября Дмитрий Разумков обратился с запросом о предоставлении заключения Венецианской комиссии по проекту закона.
Законопроект был одобрен в первом чтении 1 июля.
В начале августа омбудсмен Людмила Денисова официально выразила свои замечания к проекту в связи с тем, что его положения могут нарушать права человека, и предложила направить его на рассмотрение Венецианской комиссии.