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"Венецианка" подготовит заключение по законопроекту об олигархах до середины декабря

Среда, 22 сентября 2021, 17:30

Венецианская комиссия подготовит свое заключение по так называемому законопроекту об олигархах к своей пленарной сессии 15-16 декабря.

Об этом глава "Венецианки" Джанни Букиккио написал в письме спикеру ВРУ Дмитрию Разумкову, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Букиккио поблагодарил за поручение комиссии подготовить заключение по законопроекту "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

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"Венецианская комиссия подготовит заключение для принятия на своей 129-й пленарной сессии (15-16 декабря)", - говорится в письме.

В письме от 10 сентября Дмитрий Разумков обратился с запросом о предоставлении заключения Венецианской комиссии по проекту закона.

Законопроект был одобрен в первом чтении 1 июля.

В начале августа омбудсмен Людмила Денисова официально выразила свои замечания к проекту в связи с тем, что его положения могут нарушать права человека, и предложила направить его на рассмотрение Венецианской комиссии.

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Венецианская комиссия
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