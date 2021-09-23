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Польща отримала дозвіл на участь у сертифікації газопроводу "Північний потік-2"

Четвер, 23 вересня 2021, 09:49

Польська нафтогазова компанія PGNiG здобула право взяти участь у сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті компанії.

"Федеральна мережева агенція Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) надала PGNiG, а також її німецькій філії PGNiG Supply & Trading GmbH допуск до процедури сертифікації "Північного потоку-2", - йдеться у повідомленні.

У польській компанії вважають, що "Північний потік-2"не відповідає формальним та істотним вимогам щодо сертифікації. Крім того, обидві компанії стверджують, що позитивне рішення німецької агенції поставить під загрозу безпеку постачання ЄС та держав-членів.

"Ми задоволені рішенням BNetzA про надання обом компаніям участі у процедурах сертифікації. Заява про сертифікацію, подана Nord Stream 2 AG, доводить, що швейцарська компанія все ще прагне отримати регуляторні привілеї. Наслідки нашої участі у справі "Північний потік -2" показують, що ми можемо ефективно відстоювати свою позицію", - заявив глава правління PGNiG Павел Маєвський.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США внесла до щорічного проєкту оборонного бюджету поправки, які передбачають санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

"Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2". 

Процес отримання дозволу на запуск газопроводу може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.

Читайте також колонку Олени Зеркаль щодо ситуації довкола "Північного потоку-2" і поставок газу: Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу

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Польща Північний потік-2
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