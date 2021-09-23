Палата представників США схвалила санкції проти "Північного потоку-2"

Палата представників Конгресу США погодилася внести до щорічного проєкту оборонного бюджету поправки, які передбачають санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Радіо Свобода".

Палата представників одноголосно проголосувала за поправки до оборонного бюджету США (NDAA – National Defense Authorization Act), включаючи законодавство про санкції.

Законопроєкт все ще потребуватиме затвердження в Сенаті та підпису президента Джо Байдена, щоб стати законом.

Внесені зміни зобов'язують президента США запровадити санкції проти всіх осіб та компаній, що причетні до діяльності та будівництва "Північного потоку-2".

Ці поправки потенційно поставлять під загрозу угоду, досягнуту адміністрацією Байдена та Німеччиною у липні щодо "Північного потоку-2". Поправка не дозволяє звільняти від санкцій під різними приводами, наприклад, в інтересах нацбезпеки. Саме такий механізм Білий дім використав нещодавно.

Поправка до Палати представників була представлена групою законодавців на чолі з Майклом МакКолом (республіканець) та Марсі Каптур (демократка). Каптур є співголовою Українського Кокусу Конгресу США.

Байден у травні погодився відмовитися від санкцій Конгресу щодо газопроводу, намагаючись згладити відносини з Німеччиною, яка підтримала будівництво трубопроводу. Цей крок відкрив двері до завершення газопроводу на початку цього місяця.

Нагадаємо, "Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Процес отримання дозволу на запуск "Північного потоку-2" може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.

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