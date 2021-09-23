Хорватія відмовилась переслідувати за запитом БіГ генералів, що керували операцією "Блискавка"

Хорватія відхилила запит прокуратури Боснії і Герцеговини щодо переслідування хорватських генералів за воєнні злочини, що нібито сталися під час проведення військової операції "Блискавка".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

"На підставі детального аналізу ми, як уряд, дійшли висновку, за яким накажемо Міністерству юстиції відхилити запит, який надійшов з БіГ. Ми вважаємо, що документ не дає жодних підстав для дій судових органів у Республіці Хорватія", - заявив прем'єр-міністр Андрей Пленкович після зустрічі урядовців із хорватськими військовими командирами, які брали участь у військово-поліцейській операції "Блискавка".

Пленкович додав, що ця операція є однією з визначальних подій для становлення вільної сучасної Хорватії. "Ми відхиляємо запит на основі закону про міжнародну правову допомогу та принципів захисту національних та державних інтересів Республіки Хорватія", - зазначив прем’єр.

Запит від прокуратури Боснії і Герцеговини, яка просить Хорватію почати переслідування 14 генералів хорватської армії, підозрюваних у нібито скоєнні воєнних злочинах під час військової операції "Блискавка", надійшов на початку серпня 2021 року. Їх звинувачують у злочинах проти мирного населення та порушенні законів або звичаїв війни. У списку 14 офіцерів, серед яких генерали Павао Мілявац, Младен Маркач, Маріан Марекович, Лука Джанко, Вінко Врбанац, адмірал Давор Домазет-Лошо, але також покійні Петар Стіпетич, Імра Аготич та Іван Басарац.

Операція "Блискавка" - військово-поліцейська операція, проведена на початку травня 1995 року хорватською армією та підрозділами спеціального призначення міністерства внутрішніх справ для визволення від сербських військ території тодішньої Сербської Автономної Області Західна Славонія - частини самопроголошеної Республіки Сербська Країна.