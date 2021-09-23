Хорватия отказалась преследовать по запросу БиГ генералов, руководивших операцией "Молния"

Хорватия отклонила запрос прокуратуры Боснии и Герцеговины о преследовании хорватских генералов за военные преступления, якобы произошедшие во время проведения военной операции "Молния".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

"На основании детального анализа мы, как правительство, пришли к выводу, согласно которому прикажем Министерству юстиции отклонить запрос БиГ. Мы считаем, что документ не дает никаких оснований для действий судебных органов в Республике Хорватия", - заявил премьер-министр Андрей Пленкович после встречи правительства с хорватскими военными командирами, которые принимали участие в военно-полицейской операции "Молния".

Пленкович добавил, что эта операция является одной из определяющих событий для становления свободной современной Хорватии. "Мы отклоняем запрос на основе закона о международной правовой помощи и принципов защиты и государственных интересов Республики Хорватия", - отметил премьер.

Запрос от прокуратуры Боснии и Герцеговины, которая просит Хорватию начать преследование 14 генералов хорватской армии, подозреваемых в якобы совершении военных преступлениях во время военной операции "Молния", поступил в начале августа 2021 года. Их обвиняют в преступлениях против мирного населения и нарушении законов или обычаев войны. В списке 14 офицеров, среди которых генералы ПАВА Милявац, Младен Маркач, Мариан Марекович, Лука Джанко, Винко Врбанац, адмирал Давор Домазет-Лошо, но также покойные Петар Стипетич, Имра Аготич и Иван Басарац.

Операция "Молния" - военно-полицейская операция, проведенная в начале мая 1995 года хорватской армией и подразделениями специального назначения министерства внутренних дел для освобождения от сербских войск территории тогдашней Сербской Автономной Области Западная Славония - части самопровозглашенной Республики Сербская Краина.