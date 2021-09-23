Посли G7 стурбовані законопроєктом щодо Конституційного суду

Посли країн "Групи семи" заявили про стурбованість законопроєктом №4533 про конституційну процедуру.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посли стурбовані законопроєктом 4533. Реформа Конституційного суду повинна забезпечити прозорий, конкурентний відбір нових суддів КСУ і гарантувати тимчасове збільшення вимог до голосування, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії", - йдеться у Twitter послів.

"Усебічна судова реформа залишається найважливішим пріоритетом для G7 як така, що має вирішальне значення для успіху всіх реформ в Україні та виконання вимог народу України. Проведення цих реформ покращить інвестиційний клімат і здатність виконувати міжнародні зобов’язання", - наголосили посли.

Раніше громадські організації закликали президента не поглиблювати конституційну кризу та посприяти конституційному очищенню складу КСУ.

Вони наголошують, що для цього вкрай необхідно запровадити конкурсний відбір на посади суддів Конституційного суду, що було підтримано комітетом у червні цього року.

ГО закликають "у жодному разі не підтримувати законопроєкт №4533 про конституційну процедуру без запровадження конкурсного добору суддів КСУ за участі міжнародних експертів.

Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Через визнання Конституційним судом неконституційними норм щодо недостовірного декларування та повноважень НАЗК Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, також це ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС.

4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, тепер за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі.

У ЄС зазначили, що вважають відновлене покарання недостатнім запобіжником.