Послы G7 обеспокоены законопроектом о Конституционном суде

Послы стран "Группы семи" заявили об обеспокоенности законопроектом №4533 о конституционной процедуре.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы обеспокоены законопроектом 4533. Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в Twitter послов.

"Всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7 как имеющая решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований народа Украины. Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства", - отметили послы.

Ранее общественные организации призвали президента не углублять конституционный кризис и помочь очищению состава КСУ.

Они отмечают, что для этого крайне необходимо ввести конкурсный отбор на должности судей Конституционного суда, что было поддержано комитетом в июне этого года.

Общественные организации призывают "ни в коем случае не поддерживать законопроект №4533 о конституционной процедуре без введения конкурсного отбора судей КСУ при участии международных экспертов.

Напомним, 27 октября 2020 года Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Из-за признания Конституционным судом неконституционными норм по недостоверному декларированию и полномочиям НАПК Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС.

4 декабря Верховная рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь предусмотрены штраф и ограничение свободы.

В ЕС отметили, что считают восстановленное наказание недостаточным предохранителем.