Лашет: "Північний потік-2" треба запустити, але необхідно враховувати інтереси України

Кандидат у канцлери Німеччини і лідер партії Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет вважає, що газопровід "Північний потік-2" необхідно ввести в експлуатацію, але при цьому повинні враховуватися інтереси України.

Про це Лашет заявив в ході останніх передвиборних дебатів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Так, нам потрібен цей економічний проєкт, тому що, якщо ми зупинимо інші види енергії, нам знадобиться газ", - сказав Лашет.

"Але для мене важливо те, щоб уряд дотримувався визначеної раніше позиції, а саме, що Україна як транзитна країна в результаті не постраждає. Якщо Росія порушить цю домовленість, угода буде негайно зупинена", - додав він.

Нагадаємо, "Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Процес отримання дозволу на запуск "Північного потоку-2" може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.

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