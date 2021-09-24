Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Польща повідомила про смерть ще одного мігранта на кордоні з Білоруссю

П'ятниця, 24 вересня 2021, 11:30

Польські прикордонники повідомили про смерть одного з мігрантів у групі, яку вони затримали поруч з білоруським кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Зазначається, що прикордонники виявили і затримали групу нелегалів, громадян Іраку, за 500 метрів від лінії кордону в ніч на 24 вересня. Одному з мігрантів стало зле. "Попри заходи реанімації, проведені патрулем і далі командою "швидкої", чоловік помер", - йдеться у повідомленні. Ймовірною причиною називають серцевий напад. 

Ще в одного з мігрантів виявився позитивний тест на коронавірус, його госпіталізували. 

Також повідомляється, що в уряді розглядають продовження надзвичайного стану у прикордонних районах у зв'язку з напливом нелегалів ще на 60 днів. Початково його запровадили на 30 днів. 

Днями прикордонники повідомляли про зростання кількості спроб нелегального перетину кордону. За минулу добу зафіксували 271 таку спробу. Також повідомляють про затримання п'ятьох осіб, які вочевидь допомагали нелегалам перейти кордон.

Нагадаємо, раніше повідомляли про смерть кількох мігрантів на білорусько-польському кордоні в трьох різних місцях. З польського боку знайшли мертвими трьох людей. Обставини з’ясовує прокуратура, попередньо причиною їхньої смерті вважають переохолодження. З білоруського боку знайшли мертвою одну жінку. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Білорусь мігранти
powered by lun.ua

Статті

"Золота" німецька акція: хто стане молодшим партнером у новій коаліції

За результатами виборів "Зелені" та вільні демократи мають дуже високі шанси отримати "золоту акцію" у новій німецькій коаліції.  
24 вересня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС

Суперечка щодо копальні "Турув" може призвести до нового витка конфлікту Польщі та Євросоюзу. Варшава може відмовитися виконувати рішення Суду ЄС.
23 вересня 2021 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди

В обхід санкцій: як компанії з ЄС працюють у Криму та чи можливо це зупинити

Найгучніші випадки порушення "кримських" санкцій компаніями з ЄС пов’язані саме з інфраструктурними проєктами. Як їм це вдалося?
23 вересня 2021 — Аля Шандра