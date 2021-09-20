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Прикордонна служба Польщі заявила про трьох померлих на кордоні з Білоруссю

Понеділок, 20 вересня 2021, 08:54

Поблизу кордону Польщі та Білорусі у неділю знайдені тіла трьох осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Прикордонної служби Польщі.

"Сьогодні, 19 вересня, в прикордонному з Білоруссю районі виявлено трупи трьох осіб. Подальші дії у цій справі здійснює прокуратура", - йдеться в повідомленні прикордонної служби в Twitter.

Тим часом Слідчий комітет Білорусі в неділю повідомив, що біля села Лісове "в метрі від білорусько-польського кордону 19 вересня виявлено тіло жінки без ознак життя".

Поруч із тілом перебували троє дітей віком, імовірно, від 7 до 15 років, а також чоловік і жінка похилого віку.

У Слідчому комітеті Білорусі поінформували, що загибла - громадянка Іраку 39 років. Жінка була виявлена без взуття, не виключено, що смерть настала від переохолодження.

За інформацією білоруського прикордонного комітету, поблизу місця виявлення тіла на прикордонній смузі зафіксовані "явні ознаки волочіння тіла з Польщі до Білорусі".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на території Білорусі перебувають близько 10 тисяч мігрантів, які можуть заповнити Польщу і Литву.

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Польща Білорусь мігранти
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