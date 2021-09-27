Сан-Марино на референдумі проголосувало за легалізацію абортів

Жителі Сан-Марино на референдумі у неділю більшістю голосів проголосували за легалізацію абортів, які були визнані кримінальним злочином законом, що не змінювався з 1865 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Близько 77% мешканців країни підтримали це рішення, тоді як майже 23% сказали "ні". Явка на референдумі склала 41%.

В результаті міністр внутрішніх справ Олена Тонніні закликала парламент втілити цей результат у відповідний закон.

Цей крок скасував би закон від 1865 року, який зробив Сан-Марино одним з останніх місць в Європі, де аборти повністю заборонені.

Закон дозволить жінкам добровільно перервати вагітність протягом 12 тижнів вагітності. Після цього терміну аборт буде дозволений лише за умови загрози здоров’ю матері або якщо аномалії плоду можуть завдати фізичної чи психологічної шкоди.

Сан-Марино з населенням 33 тисячі осіб залишається однією з останніх країн Європи, де діє повна заборона на аборти.

Аборт в Сан-Марино карається тюремним ув'язненням на термін від 3 до 6 років, що змушує жінок переривати вагітність в Італії, де аборт був легалізований після референдуму 1978 року. Процедура коштує від 1500 до 2000 євро.