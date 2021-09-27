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Сан-Марино на референдуме проголосовало за легализацию абортов

Понедельник, 27 сентября 2021, 09:46

Жители Сан-Марино на референдуме в воскресенье большинством голосов проголосовали за легализацию абортов, которые были признаны уголовным преступлением законом, не менявшимся с 1865 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Около 77% жителей страны поддержали это решение, тогда как почти 23% сказали "нет". Явка на референдуме составила 41%.

В результате министр внутренних дел Елена Тоннини призвала парламент воплотить этот результат в соответствующий закон.

Этот шаг отменил бы закон от 1865, который сделал Сан-Марино одним из последних мест в Европе, где аборты полностью запрещены.

Закон позволит женщинам добровольно прервать беременность в течение 12 недель беременности. После этого срока аборт будет разрешен только при условии угрозы здоровью матери или если аномалии плода могут нанести физический или психологический вред.

Сан-Марино с населением 33000 человек остается одной из последних стран, где действует полный запрет на аборты.

Аборт в Сан-Марино наказывается тюремным заключением на срок от 3 до 6 лет, что заставляет женщин прерывать беременность в Италии, где аборт был легализован после референдума 1978 года. Процедура стоит от 1500 до 2000 евро.

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