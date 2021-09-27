Вибори у Чехії: партія прем'єра і опозиція мають практично рівні шанси на перемогу

Правляча партія прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша ANO втрачає домінуюче становище за два тижні до виборів.

Про це свідчать результати останніх соціологічних опитувань, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Популярність ANO впала до 24,5% напередодні виборів, які відбудуться з 8 по 9 жовтня.

Тим часом консервативний блок SPOLU і лівоцентристська коаліція, сформована Піратською партією (Зелені/EFA) і "Мерами і Незалежними" (EPP), відповідно, мають 23 і 20% підтримки.

Обидва опозиційних блоки вже заявили, що вони не увійдуть до складу уряду з партією ANO після виборів, і останнє опитування показує, що SPOLU і Пірати та EPP можуть отримати достатньо мандатів для створення уряду більшості.

Бабішу для збереження влади необхідно буде співпрацювати з дрібнішими партіями, такими як крайня права "Свобода і пряма демократія" (ID) або чеські комуністи (GUE/NGL), які відкрито закликають до референдуму про вихід з ЄС і НАТО.

Опитування також показує, що нинішній партнер ANO, соціал-демократи, не досягнуть 5-процентного порогу, необхідного для проходження в парламент.