Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выборы в Чехии: у партии премьера и оппозиции - практически равные шансы на победу

Понедельник, 27 сентября 2021, 10:36

Правящая партия премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ANO теряет доминирующее положение за две недели до выборов.

Об этом свидетельствуют результаты последних социологических опросов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Популярность ANO упала до 24,5% накануне выборов, которые пройдут с 8 по 9 октября.

Между тем консервативный блок SPOLU и левоцентристская коалиция, сформированная Пиратской партией (Зеленые/EFA) и "Мэрами и Независимыми" (EPP), соответственно, имеют 23% и 20% поддержки.

Оба оппозиционных блока уже заявили, что не войдут в состав правительства с партией ANO после выборов, и последний опрос показывает, что SPOLU и Пираты и EPP могут получить достаточно мандатов для создания правительства большинства.

Бабишу для сохранения власти необходимо будет сотрудничать с мелкими партиями, такими как крайняя правая "Свобода и прямая демократия" (ID) или чешские коммунисты (GUE / NGL), которые открыто призывают к референдуму о выходе из ЕС и НАТО.

Опрос также показывает, что нынешний партнер ANO - социал-демократы - не достигнут 5-процентного порога, необходимого для прохождения в парламент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия выборы
powered by lun.ua

Статьи

Немецкие неожиданности: чем завершились главные выборы года

В Германии еще считают голоса, но коалициада уже началась. Кто стал победителем гонки и кто получит "золотую акцию" в формировании коалиции? (укр.).
27 сентября 2021 — Иванна Костина, Европейская правда

Между критикой Путина и попытками взаимопонимания: какой будет Германия после Меркель

"Любой новый немецкий лидер захочет урегулировать свои отношения с РФ. Однако население Германии стало более критично относиться к Путину".
24 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

"Золотая" немецкая акция: кто станет младшим партнером в новой коалиции

По результатам выборов "Зеленые" и свободные демократы будут иметь очень высокие шансы получить "золотую акцию" в новой немецкой коалиции.
24 сентября 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды