Выборы в Чехии: у партии премьера и оппозиции - практически равные шансы на победу

Правящая партия премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ANO теряет доминирующее положение за две недели до выборов.

Об этом свидетельствуют результаты последних социологических опросов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Популярность ANO упала до 24,5% накануне выборов, которые пройдут с 8 по 9 октября.

Между тем консервативный блок SPOLU и левоцентристская коалиция, сформированная Пиратской партией (Зеленые/EFA) и "Мэрами и Независимыми" (EPP), соответственно, имеют 23% и 20% поддержки.

Оба оппозиционных блока уже заявили, что не войдут в состав правительства с партией ANO после выборов, и последний опрос показывает, что SPOLU и Пираты и EPP могут получить достаточно мандатов для создания правительства большинства.

Бабишу для сохранения власти необходимо будет сотрудничать с мелкими партиями, такими как крайняя правая "Свобода и прямая демократия" (ID) или чешские коммунисты (GUE / NGL), которые открыто призывают к референдуму о выходе из ЕС и НАТО.

Опрос также показывает, что нынешний партнер ANO - социал-демократы - не достигнут 5-процентного порога, необходимого для прохождения в парламент.