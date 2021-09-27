Ердоган допустив купівлю у Росії додаткових систем С-400

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган натякнув, що Туреччина, можливо, придбає у Росії додаткові зенітно-ракетні системи С-400.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS, про це він сказав в інтерв’ю 26 вересня.

На запитання журналістки про те, чому Туреччина пішла на закупівлю російських С-400, що створює ризики для НАТО і призвело до погіршення відносин із США, Ердоган заявив, що Туреччині не продали винищувачі F-35, попри вже зроблений платіж, а також не захотіли продати систему Patriot.

Ведуча нагадала, що Туреччина не отримала винищувачі саме через купівлю С-400.

"Можливо, ми купимо системи в іншої країни, і ніхто не має втручатися у це", - зазначив Ердоган.

Згодом ведуча Маргарет Бреннан знову перепитала його, чи Туреччина планує закупити ще партію систем С-400. Ердоган ухилився від прямої відповіді.

"У майбутньому ніхто не зможе втручатися у те, які оборонні системи ми купуємо, у якої країни та на якому рівні. Тільки ми можемо ухвалювати такі рішення", - заявив президент Туреччини.

"Тож санкції США залишаться?.. Це звучить як "так", - уточнила ведуча. "Звісно, так", - відповів Ердоган.

У квітні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Туреччина та всі союзники Сполучених Штатів повинні утриматися від подальших закупівель російської зброї, пригрозивши санкціями.

Американсько-турецькі відносини перебувають в стані напруженості з низки питань, починаючи від придбання Туреччиною російських систем протиповітряної оборони С-400 до розбіжностей у політиці щодо Сирії і прав людини.

У грудні Вашингтон ввів санкції проти Туреччини через придбання російської системи протиповітряної оборони, тоді як Анкару розлютило, що США озброїли курдів з YPG в Сирії і не видали їй проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Туреччина звинувачує в організації спроби державного перевороту 2016 року.