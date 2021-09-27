Эрдоган допустил покупку в России дополнительных систем С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что Турция, возможно, приобретет в России дополнительные зенитно-ракетные системы С-400.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS, об этом он сказал в интервью 26 сентября.

На вопрос журналистки о том, почему Турция пошла на закупку российских С-400, что создает риски для НАТО и привело к ухудшению отношений с США, Эрдоган заявил, что Турции не продали истребители F-35, несмотря на уже проведенный платеж, а также не захотели продать систему Patriot.

Ведущая напомнила, что Турция не получила истребители именно из-за покупки С-400.

"Возможно, мы купим системы у другой страны, и никто не должен вмешиваться в это", - отметил Эрдоган.

Впоследствии ведущая Маргарет Бреннан снова спросила его, планирует ли Турция закупить еще партию систем С-400. Эрдоган уклонился от прямого ответа.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы покупаем, у какой страны и на каком уровне. Только мы можем принимать такие решения", - заявил президент Турции.

"Поэтому санкции США останутся?.. Это звучит как "да", - уточнила ведущая. "Конечно, да", - ответил Эрдоган.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Турция и все союзники Соединенных Штатов должны воздержаться от дальнейших закупок российского оружия, пригрозив санкциями.

Американо-турецкие отношения находятся в состоянии напряженности по ряду вопросов, начиная от приобретения Турцией российских систем противовоздушной обороны С-400 до разногласий в политике в отношении Сирии и прав человека.

В декабре Вашингтон ввел санкции против Турции за приобретение российской системы противовоздушной обороны, тогда как Анкару разозлило, что США вооружили курдов из YPG в Сирии и не выдали ей проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.