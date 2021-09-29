У Туреччині чоловік ходив по лісі з пошуковою групою, яка шукала його

У Туреччині пошукові команди кілька годин шукали в лісі зниклого чоловіка, поки не з'ясувалося, що він перебував поруч з ними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецький телеканал NTV.

Курйозний інцидент стався в провінції Бурса. Рятувальники отримали повідомлення про зникнення людини в лісовій зоні.

Повідомлення надійшло від компанії людей, яка повідомила, що з ними відпочивав 50-річний місцевий житель Бейхан Мутлу, який вночі залишив своїх друзів і пішов в ліс напідпитку.

У лісовому масиві почалася пошукова операція, до якої також були залучені поліцейські і місцеві жителі. На той час Мутлу вже був у пошуковій групі і думав, що шукають іншу людину.

Через деякий час пошукові команди почали гукати зниклого на ім'я. Мутлу, почувши, своє ім'я, запитав одного з рятувальників, кого вони звуть, після чого сказав: "Я тут".

Поліція склала звіт про завершення операції та доставила чоловіка додому.