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Укр / Рус
Укр / Рус

В Турции мужчина ходил по лесу с поисковой группой, которая искала его

Среда, 29 сентября 2021, 15:31

В Турции поисковые команды несколько часов искали в лесу пропавшего мужчину, пока не выяснилось, что он находился рядом с ними.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Курьезный инцидент произошел в провинции Бурса. Спасатели получили сообщение об исчезновении человека в лесной зоне.

Сообщение поступило от компании людей, которая сообщила, что с ними отдыхал 50-летний местный житель Бейхан Мутлу, который ночью оставил своих друзей и пошел в лес навеселе.

В лесном массиве началась поисковая операция, в которой также были привлечены полицейские и местные жители. К тому времени Мутлу уже был в поисковой группе и думал, что ищут другого человека.

Через некоторое время поисковые команды начали звать пропавшего по имени. Мутлу, услышав свое имя, спросил одного из спасателей, кого они зовут, после чего сказал: "Я здесь".

Полиция составила отчет о завершении операции и доставила мужчину домой.

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