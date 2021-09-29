Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Захворюваність на коронавірус у Словаччині зросла до найвищого за пів року рівня

Середа, 29 вересня 2021, 16:27

Зараження коронавірусом у Словаччині зросло і досягло небаченого протягом пів року рівня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SME.

Міністерство охорони здоров'я Словаччини повідомило, що щоденний приріст нових випадків захворювання у вівторок досяг 1459, що є найбільшим числом з 7 квітня.

У вівторок також було зареєстровано 14 смертей - найбільше з середини червня.

Також кількість людей, які потребують госпіталізації, досягла 531, що є найбільшим показником з травня. Міністерство каже, що майже 85% госпіталізованих не були щеплені.

Наразі 2,4 мільйона людей (менше 45%) у Словаччині отримали щонайменше одну дозу вакцини, що є одним із найнижчих показників вакцинації серед країн Європейського Союзу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина
powered by lun.ua

Статті

Ключ до нової Німеччини: як нам будувати відносини з наступником Меркель

Вибори показали, що німецька політика стоїть на межі стрибка. Тільки потрібно подивитися – вгору чи вниз.
29 вересня 2021 — Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)

На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ

Ризик масштабних перебоїв з електропостачанням стає для Європи цілком реальним. Це може серйозно загальмувати відновлення економіки ЄС.
28 вересня 2021 — Олександр Мартиненко, для Європейської правди

Литва проти Китаю: як маленька країна Балтії кидає виклик азійській наддержаві

Більше, аніж будь-яка інша європейська країна, у конфлікт із Китаєм втягнулася маленька Литва. Чому Вільнюс зважився на протистояння та які наслідки це матиме?
28 вересня 2021 — Катерина Кістол, для Європейської правди