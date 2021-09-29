Захворюваність на коронавірус у Словаччині зросла до найвищого за пів року рівня

Зараження коронавірусом у Словаччині зросло і досягло небаченого протягом пів року рівня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SME.

Міністерство охорони здоров'я Словаччини повідомило, що щоденний приріст нових випадків захворювання у вівторок досяг 1459, що є найбільшим числом з 7 квітня.

У вівторок також було зареєстровано 14 смертей - найбільше з середини червня.

Також кількість людей, які потребують госпіталізації, досягла 531, що є найбільшим показником з травня. Міністерство каже, що майже 85% госпіталізованих не були щеплені.

Наразі 2,4 мільйона людей (менше 45%) у Словаччині отримали щонайменше одну дозу вакцини, що є одним із найнижчих показників вакцинації серед країн Європейського Союзу.