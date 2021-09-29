Захворюваність на коронавірус у Словаччині зросла до найвищого за пів року рівня
Середа, 29 вересня 2021, 16:27
Зараження коронавірусом у Словаччині зросло і досягло небаченого протягом пів року рівня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SME.
Міністерство охорони здоров'я Словаччини повідомило, що щоденний приріст нових випадків захворювання у вівторок досяг 1459, що є найбільшим числом з 7 квітня.
У вівторок також було зареєстровано 14 смертей - найбільше з середини червня.
Також кількість людей, які потребують госпіталізації, досягла 531, що є найбільшим показником з травня. Міністерство каже, що майже 85% госпіталізованих не були щеплені.
Наразі 2,4 мільйона людей (менше 45%) у Словаччині отримали щонайменше одну дозу вакцини, що є одним із найнижчих показників вакцинації серед країн Європейського Союзу.
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