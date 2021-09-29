Заболеваемость коронавирусом в Словакии выросла до самого высокого за полгода уровня

Заражение коронавирусом в Словакии возросло и достигло невиданного в течение полугода уровня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SME.

Министерство здравоохранения Словакии сообщило, что ежедневный прирост новых случаев заболевания во вторник достиг 1459, что является наибольшим числом с 7 апреля.

Во вторник также было зарегистрировано 14 смертей - больше всего с середины июня.

Также количество людей, нуждающихся в госпитализации, достигло 531, что является наибольшим показателем с мая. Министерство говорит, что почти 85% госпитализированных не были привиты.

Сейчас 2,4 миллиона человек (менее 45%) в Словакии получили по меньшей мере одну дозу вакцины, является одним из самых низких показателей вакцинации среди стран Европейского Союза.