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Заболеваемость коронавирусом в Словакии выросла до самого высокого за полгода уровня

Среда, 29 сентября 2021, 16:27

Заражение коронавирусом в Словакии возросло и достигло невиданного в течение полугода уровня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SME.

Министерство здравоохранения Словакии сообщило, что ежедневный прирост новых случаев заболевания во вторник достиг 1459, что является наибольшим числом с 7 апреля.

Во вторник также было зарегистрировано 14 смертей - больше всего с середины июня.

Также количество людей, нуждающихся в госпитализации, достигло 531, что является наибольшим показателем с мая. Министерство говорит, что почти 85% госпитализированных не были привиты.

Сейчас 2,4 миллиона человек (менее 45%) в Словакии получили по меньшей мере одну дозу вакцины, является одним из самых низких показателей вакцинации среди стран Европейского Союза.

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Словакия
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