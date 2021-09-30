Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Німеччині наказали арештувати 96-річну екссекретарку концтабору, яка втекла від правосуддя

Четвер, 30 вересня 2021, 12:31

У Німеччині суд видав ордер на арешт 96-річної жінки, яка мала постати перед судом за пособництво і підбурювання до вбивства в концентраційному таборі Штуттгоф, але, за словами суду, втекла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

Обвинувачена працювала секретаркою в нацистському концентраційному таборі Штуттгоф недалеко від Гданська під час Другої світової війни. Вона мала постати перед судом в місті Ітцего за звинуваченням у співучасті в убивстві за понад 11 тисячами справ.

Читайте також
У Німеччині судитимуть 100-річного колишнього охоронця концтабору

За даними видання, обвинувачена Ірмгард Фурхнер, яка живе в будинку для літніх людей в Квікборні недалеко від Гамбурга, рано вранці в четвер дісталася на таксі до станції метро Norderstedt, і після цього зникла.

За словами обвинувачення, Фурхнер на посаді стенографістки і друкарки в концентраційному таборі Штуттгоф з червня 1943 року по квітень 1945 року допомагала керівництву табору систематично вбивати ув’язнених.

Фурхнер двічі свідчила в 1954 і 1962 роках про свою роль в Штуттгофі. У той час вона заявляла, що нічого не знала про "машину смерті" у безпосередній близькості від неї, коли вона перебувала на роботі.

Судовий розгляд ведеться палатою у справах неповнолітніх, оскільки Фурхнер на момент скоєння злочину було 18 або 19 років, тобто вона була підлітком відповідно до закону про суди у справах неповнолітніх.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua

Статті

Наскільки реальна загроза для безвізу: деталі звіту ЄС про порушення з боку українців

Головні міграційні питання до нас лунають з боку Чехії. А Бельгія нагадує: Україна досі не виконала політичні умови скасування віз.
30 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Війна на словах: як переклад може змінити результати дипломатичних переговорів

Філологічні дрібниці часто стають причинами зовсім не дріб’язкових міжнародних проблем, юридичних казусів і різночитань.
30 вересня 2021 — Євгенія Габер, радник прем'єр-міністра

Знову популярний: чому агросектор Польщі став лідером зі зростання зарплат

Перед пандемією понад 100 тисяч громадян України приїжджало до Польщі на сезонні аграрні роботи. Через кризу COVID-19 зарплати в цій галузі стрімко зросли.
30 вересня 2021 — Павел Козляк, EWL Group