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В Германии приказали арестовать 96-летнюю экс-секретаршу концлагеря, сбежавшую от правосудия

Четверг, 30 сентября 2021, 12:31

В Германии суд выдал ордер на арест 96-летней женщины, которая должна была явиться перед судом за пособничество и подстрекательство к убийству в концентрационном лагере Штуттхоф, но, по словам суда, сбежала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

Обвиняемая работала секретаршей в нацистском концентрационном лагере Штуттхоф недалеко от Гданьска во время Второй мировой войны. Она должна была явиться перед судом в городе Итцего по обвинению в соучастии в убийстве по более чем 11 тысячами дел.

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По данным издания, обвиняемая Ирмгард Фурхнер, которая живет в доме престарелых в Квикборне недалеко от Гамбурга, рано утром в четверг доехала на такси до станции метро Norderstedt и после этого исчезла.

По словам обвинения, Фурхнер в должности стенографистки и машинистки в концентрационном лагере Штуттгоф с июня 1943 по апрель 1945 года помогала руководству лагеря систематически убивать заключенных.

Фурхнер дважды свидетельствовала в 1954 и 1962 годах о своей роли в Штуттхофе. В то время она заявляла, что ничего не знала о "машине смерти" в непосредственной близости от нее, когда она находилась на работе.

Судебное разбирательство ведется палатой по делам несовершеннолетних, поскольку Фурхнер на момент совершения преступления было 18 или 19 лет, то есть она была подростком в соответствии с законом о судах по делам несовершеннолетних.

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Германия
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