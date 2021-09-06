Як екологія може посилити співпрацю України та США

Україна вже зробила перші кроки до поглиблення енергетично-кліматичної трансатлантичної інтеграції.

31 серпня і під час візиту української делегації до Вашингтона міністри енергетики України Герман Галущенко та США Дженніфер Гренголм підписали спільну заяву під назвою Стратегічний діалог про енергетику та клімат.

Сам документ поки що доволі декларативний - "про все хороше", як то кажуть. В ньому знайшлося місце і взаємопідтримці для розвитку енергоринків, і декарбонізації економіки, і спільним заходам з енергетичної безпеки.

Про домашні завдання, над якими доведеться попрацювати як Україні, так і США, щоб усе це стало реальністю, написала народна депутатка Леся Василенко, яка очолює підкомітет Верховної ради з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря, в колонці Домашня робота з екології: що може вивести відносини із США на новий рівень.

Перше домашнє завдання, на думку Лесі Василенко, - енергетична безпека.

Нардепка вказує на те, що США мають продовжувати санкційну політику у боротьбі з російською енергетичною агресією в Європі. За її словами, зняття санкцій з оператора нового газопроводу не вселяє надії щодо міцності україно-американського партнерства у сфері енергетичної безпеки. Принаймні в короткостроковій перспективі.

Довгострокова енергетична безпека передбачає, що обидві сторони мають підготувати конкретні розрахунки показників впливу на довкілля та економічних показників, розробити проєкти, підрахувати необхідні інвестиції, зібрати соціальні дані тощо.

Без конкретики це буде не план дій, а ще один популістський політичний документ.

Друге домашнє завдання, пише Василенко, - зелені фінанси та зелені технології. Американська сторона повинна прискіпливо спостерігати за інвестиційними проєктами і всім, у що вкладають гроші в Україні, а фокус української державної підтримки має бути зміщений на екологічні стартапи та науково-технічні розробки.

Третє домашнє завдання, вважає народна депутатка, - перехідний період до кліматично нейтральної економіки. Державні енергетичні стратегії наших двох країн мають бути співзвучними та узгодженими. І тут не підходить стандартний український метод "заговорювання" проблеми.

Доведеться вже нарешті деталізувати та прийняти всіма обговорювану оновлену енергетичну стратегію до 2050 року.

Детальніше про новий рівень партнерства з США - у колонці Лесі Василенко Домашня робота з екології: що може вивести відносини із США на новий рівень.