Как экология может усилить сотрудничество Украины и США

Украина уже сделала первые шаги к углублению энергетической и климатической трансатлантической интеграции.

31 августа и во время визита украинской делегации в Вашингтон министры энергетики Украины Герман Галущенко и США Дженнифер Гренхолм подписали совместное заявление под названием Стратегический диалог об энергетике и климате.

Сам документ пока довольно декларативный - "за все хорошее", как говорится. В нем нашлось место и взаимоподдержке для развития энергорынков, и декарбонизации экономики, и общим мерам по энергетической безопасности.

О домашних заданиях, над которыми придется поработать как Украине, так и США, чтобы все это стало реальностью, написала народный депутат Леся Василенко, возглавляющая подкомитет Верховной рады по вопросам изменения климата и охраны атмосферного воздуха, в колонке Домашняя работа по экологии: что может вывести отношения с США на новый уровень.

Первое домашнее задание, по мнению Леси Василенко, - энергетическая безопасность.

Нардеп указывает на то, что США должны продолжать санкционную политику в борьбе с российской энергетической агрессией в Европе. По ее словам, снятие санкций с оператора нового газопровода не внушает надежды на прочности украино-американского партнерства в сфере энергетической безопасности. По крайней мере в краткосрочной перспективе.

Долгосрочная энергетическая безопасность предполагает, что обе стороны должны подготовить конкретные расчеты показателей воздействия на окружающую среду и экономических показателей, разработать проекты, подсчитать необходимые инвестиции, собрать социальные данные и тому подобное.

Без конкретики это будет не план действий, а еще один популистский политический документ.

Второе домашнее задание, пишет Василенко, - зеленые финансы и зеленые технологии. Американская сторона должна тщательно наблюдать за инвестиционными проектами и всем, во что вкладывают деньги в Украине, а фокус украинской государственной поддержки должен быть смещен на экологические стартапы и научно-технические разработки.

Третье домашнее задание, считает народный депутат, - переходный период к климатически нейтральной экономике. Государственные энергетические стратегии наших двух стран должны быть созвучными и согласованными. И здесь не подходит стандартный украинский метод "заговаривания" проблем.

Придется уже наконец детализировать и принять всеми обсуждаемую обновленную энергетическую стратегию до 2050 года.

Подробнее о новом уровне партнерства с США - в колонке Леси Василенко Домашняя работа по экологии: что может вывести отношения с США на новый уровень.