Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі - Кулеба
Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі, також постійно порушує питання про отримання безвізового режиму в'їзду для українських громадян.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі каналу ICTV у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям, - це зона вільної торгівлі між Україною та США, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку. І ми всі з вами розуміємо, що для того, щоб воювати, потрібні гроші, і треба їх заробляти, завдяки тому, що у тебе сильна економіка створювати резерви і потім витрачати їх на оборону", - сказав Кулеба.
За його словами, питання безвізу постійно порушується з американськими партнерами, а також з Канадою та Великою Британією. Однак там діє принцип "малих кроків", тому що політика цих країн дуже консервативна.
Як повідомлялося, Кулеба також заявляв про те, що Зеленський і Байден обговорили, що США можуть додатково зробити, щоб допомогти Україні перемогти у війні з РФ.
Що Україна отримала на виході з Білого дому та чи використала всі свої шанси на підтримку та залучення Сполучених Штатів, читайте в аналітиці Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою.