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Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі - Кулеба

Вівторок, 7 вересня 2021, 09:50

Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі, також постійно порушує питання про отримання безвізового режиму в'їзду для українських громадян.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі каналу ICTV у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям, - це зона вільної торгівлі між Україною та США, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку. І ми всі з вами розуміємо, що для того, щоб воювати, потрібні гроші, і треба їх заробляти, завдяки тому, що у тебе сильна економіка створювати резерви і потім витрачати їх на оборону", - сказав Кулеба.

За його словами, питання безвізу постійно порушується з американськими партнерами, а також з Канадою та Великою Британією. Однак там діє принцип "малих кроків", тому що політика цих країн дуже консервативна.

Як повідомлялося, Кулеба також заявляв про те, що Зеленський і Байден обговорили, що США можуть додатково зробити, щоб допомогти Україні перемогти у війні з РФ.

Що Україна отримала на виході з Білого дому та чи використала всі свої шанси на підтримку та залучення Сполучених Штатів, читайте в аналітиці Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою.

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США Торгівля
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