Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли - Кулеба

Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли, а также постоянно ставит вопрос о получении безвизового режима въезда для украинских граждан.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и надо их зарабатывать благодаря тому, что у тебя сильная экономика, создавать резервы и потом тратить их на оборону", - сказал Кулеба.

По его словам, вопрос безвиза постоянно поднимается в переговорах с американскими партнерами, а также с Канадой и Великобританией. Однако там действует принцип "малых шагов", потому что политика этих стран очень консервативна.

Как сообщалось, Кулеба также заявлял, что Зеленский и Байден обсудили, что США могут дополнительно сделать, чтобы помочь Украине победить в войне с РФ.

Что Украина получила на выходе из Белого дома и использовала ли все свои шансы на поддержку и привлечение Соединенных Штатов, читайте в аналитике Байден с тенью России: почему визит Зеленского в США не стал чистой победой.