У Болгарії заявили про хакерську атаку на систему електронного перепису населення 

У Болгарії хакери атакували систему електронного перепису населення невдовзі після запуску першого етапу перепису - але без успіху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

У Національному інституті статистики розповіли, що система має чотири рівні захисту, і атаку за кілька хвилин нейтралізували вже на першому рівні.

Електронний етап почався з опівночі 7 вересня і триватиме до 17 вересня. Громадян просять заповнити онлайн-картку про себе, у тому числі про навчання, роботу, помешкання (наявність водопостачання, каналізації, ванної, туалету, енергоефективність будинку).

Після завершення онлайн-етапу, з 18 вересня по 3 жовтня, спеціальні команди фізично проведуть опитування громадян, які самі не внесли інформацію про себе онлайн.

У Національному статистичному інституті пояснюють, що інформація перепису є надзвичайно цінною, оскільки багато даних неможливо отримати в інший спосіб, зокрема - в яких умовах живуть люди.

Участь в переписі є обов’язковою, за відмову від участі в опитуванні загрожує штраф у розмірі 160 левів.