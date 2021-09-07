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В Болгарии заявили о хакерской атаке на систему электронной переписи населения

Вторник, 7 сентября 2021, 14:46

В Болгарии хакеры атаковали систему электронной переписи населения вскоре после запуска первого этапа переписи - но безуспешно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

В Национальном институте статистики рассказали, что система имеет четыре уровня защиты, и атаку за несколько минут нейтрализовали уже на первом уровне.

Электронный этап начался с полуночи 7 сентября и продлится до 17 сентября. Граждан просят заполнить онлайн-карту о себе, в том числе об учебе, работе, жилье (наличие водоснабжения, канализации, ванной, туалета, энергоэффективность дома).

После завершения онлайн-этапа, с 18 сентября по 3 октября специальные команды физически проведут опрос граждан, которые сами не внесли информацию о себе онлайн.

В Национальном статистическом институте объясняют, что информация переписи является чрезвычайно ценной, поскольку многие данные невозможно получить другим способом, в частности - в каких условиях живут люди.

Участие в переписи является обязательным, за отказ от участия в опросе грозит штраф в размере 160 левов.

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Болгария
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