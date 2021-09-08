Британія і Франція обговорять зростання потоків мігрантів через Ла-Манш

Міністр внутрішніх справ Британії проведе переговори зі своїм французьким колегою про зростання кількості мігрантів, які перетинають Ла-Манш у британському напрямку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Глави МВС Британії та Франції Приті Пател і Жеральд Дарманен мають прибути на зустріч міністрів G7 у Лондоні.

Пател попередила, що Британія може заморозити видачу 54,2 млн фунтів стерлінгів, які вона пообіцяла виплатити Франції за допомогу у вирішенні проблеми, якщо не буде перехоплено більше човнів з мігрантами.

Міністерство внутрішніх справ Британії заявило, що в понеділок 785 людей перетнули канал на маленьких човнах.

Цього року небезпечну подорож здійснили понад 12 600 людей.

Зростання кількості мігрантів, які здійснюють переправу за останні дні, відбувається після кількох тижнів нестабільної погоди.

Ще в липні Велика Британія погодилася виплатити Франції кошти за посилення патрулювання вздовж французького узбережжя з метою стримування нелегальної міграції.

У вівторок офіційний представник прем'єр-міністра заявив, що британські та французькі чиновники "працюють над реалізацією" угоди, і що "значне" фінансування, надане у листопаді, вже призвело до збільшення патрулювання та "посилення розвідки".